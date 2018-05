Sénégal: La méga banque panafricaine Coris Bank polit superbement la cité Diamniadio

Pour rappel, Envol Immobilier est en partenariat avec la société WIETC qui a réalisé les aéroports de Lomé et de Brazzaville, la cité ministérielle de Kinshasa et 10000 logements à Malabo (Guinée Équatoriale).

Envol Immobilier, loin de s'ensabler comme le Groupe marocain Addoha, avec sa cité de l'Émergence, qui peine à échafauder, prend du coffre et consolide d'année en année son ancrage d'offrir de coquettes cités et d'ouvrages modernes aux États africains.

Cet ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale s'était retiré de cette institution pour se consacrer à ses affaires privées. Il a créé la société Envol immobilier pour aider et accompagner dans la structuration et le Conseil les États africains à se doter d'infrastructures modernes.

