Cameroun: L'omniprésence du groupe Bolloré dans le pays contestée

Le groupe Bolloré avait livré une rude bataille pour la gestion spatiale du nouveau port de Kribi. Finalement, n'ayant pas pu directement obtenir la gestion du terminal, Bolloré est entré dans le capital chinois gagnant. À cela s'ajoute une présence conflictuelle avec des entrepreneurs camerounais au port de Douala, aussi critiquée par la Banque Mondiale qui avait formulé des réserves en 2003. Vincent Bolloré est par ailleurs soupçonné d'intelligence avec des responsables publics nationaux indélicats. Certains n'hésitent pas à parler "de deals" entre le groupe et le plus haut sommet de l'Etat.

La récente mise en examen du puissant homme d'affaires français Vincent Bolloré, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour corruption en Afrique de l'ouest, suscite aussi des réactions au Cameroun. Dans le pays le groupe est présent dans la gestion du fret maritime et du fret aérien, dans l'agro-industrie, mais aussi l'audiovisuel ou le cinéma, via des salles de spectacle et la télédistribution par satellite. Il est souvent critiqué pour l'occupation des terres, la gestion des ressources humaines et des contrats. Alors ici beaucoup estiment que ces poursuites judiciaires contre lui en France ne constituent qu'une mascarade.

