Tchad: Vote du projet de nouvelle constitution sous tension

Le projet de modification doit être adopté ce lundi par l'Assemblée nationale à N'Djamena. Un vote décrié par l'opposition. De nombreux policiers sont déjà déployés.

Ce projet de modification de la nouvelle constitutionpour la 4e République voulue par le Président Deby est très controversé et continue de susciter des vives réactions au Tchad. L'opposition et la société menacent d'empêcher les députés de voter ce texte, alors que des policiers sont déjà déployés en nombre ce lundi matin. L'Eglise catholique exige de son côté que ce projet soit soumis à un référendum. Mais le pouvoir reste droit dans ses bottes et privilégie la voie parlementaire.

Le Tchad est ainsi plus que jamais divisé entre l'opposition, la société civile et l'Eglise catholique opposées à un changement constitutionnel par voie parlementaire et les partisans du président du Déby contre un référendum. Mais une chose est sûr : le parti au pouvoir, qui dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ne peut que voir son projet passer comme lettre à la poste ce lundi. Les députés de l'opposition, face à une marge de manœuvre réduite, optent pour le boycotte, et ne devraient pas siéger à l'hémicycle jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution.

Déclaration de guerre

"Notre attitude à un double sens", explique Félix Nialbé, le porte-parole des députés de l'opposition. "Nous dénonçons les tripatouillages de la constitution de 1996 et aussi, nous refusons d'être complices de l'instauration de la féodalité dont Idriss Déby Itno entame le processus par son fameux régime présidentiel intégral."

Une position soutenue par la Coordination des partis politiques pour la défense de la constitution, la CPDC. Selon le porte-parole de cette coordination, l'adoption de cette nouvelle constitution contre la volonté populaire n'est rien d'autre qu'une déclaration de guerre. "En prenant la décision de faire adopter sa constitution par l'Assemblée nationale contre la volonté de toute la population tchadienne, le président Idriss Deby Itno livre la guerre au peuple tchadien", martèle Ali Gabriel Golhore. "Il faut que chacun de nous aujourd'hui se prépare à cette guerre là."

Respect de la constitution

Mais en face, le parti au pouvoir signe et persiste. "Il y a deux voies pour réviser la constitution, soit par référendum, soit par le parlement. Nous avons opté pour le parlement et beaucoup de gens ne connaissant pas. Ils se demandent pourquoi on ne va pas au référendum", explique Kasssiré Koumakoye, président du comité de suivi des conclusions du forum national inclusif. Mais pour lui le MPS ne fait que respecter la constitution. "La loi constitutionnelle nous dit : si vous n'avez pas la possibilité, vous avez des représentants à l'Assemblée nationale, c'est eux qui doivent décider du changement."

L'opposition et la société civile accusent la France, l'Union Africaine, l'Union Européenne et les Nations-Unies, d'être responsables de la situation actuelle que traverse le Tchad à cause de leurs soutiens indéfectibles au régime du président Déby. Ils appellent par ailleurs les Tchadiens à se rendre, dès ce lundi matin, à l'Assemblée nationale afin d'empêcher la tenue de cette séance.