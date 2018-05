Guinée: L'opposition menace de reprendre les manifestations dès la semaine prochaine

Il a ensuite dit qu'ils vont demander ce jour-là, d'observer une ville morte pour que l'opinion nationale et internationale sachent qu'ils sont victimes de violences et de harcèlement judiciaire qui selon Cellou Dalein sont orientés uniquement vers les militants de l'opposition.

Plus loin dans sa déclaration, il a profité de l'occasion, pour inviter les militants et sympathisants de l'opposition républicaine d'accompagner massivement les leaders de leur plateforme politique convoqués jeudi prochain au TPI de Dixinn.

« Nous avons décidé de reprendre nos manifestations pacifiques la semaine prochaine parce qu'il n' y a aucune volonté politique d'aller de l'avant, de rester dans le dynamique de l'apaisement et de la décrispation et il n'y a aucune volonté de trouver une solution au contentieux électoral », a déclaré le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo.

Au sortir d'une plénière qui a duré plus de 4 heures du temps lundi 30 avril 2018, l'opposition républicaine a décidé une nouvelle fois de reprendre les manifestations pacifiques en Guinée. Sans donner une date précise, cette décision selon le chef de file de l'opposition qui a joué le rôle de porte-parole du jour a indiqué c'est suite à la non progression du comité de suivi mis en place pour réviser le contentieux électoral des communales du 04 février dernier.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.