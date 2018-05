Kenya: Le président Kenyatta et l'opposant Odinga ensemble pour le 1er-Mai

« J'avais fait ça parce que j'étais amer au vu des résultats du scrutin. Nous nous sommes mis d'accord, avec mon frère Uhuru Kenyatta, pour travailler ensemble en faveur du progrès de la nation », a déclaré Raïla Odinga. L'opposant a également annoncé que la Nasa et le parti au pouvoir, Jubilee, avaient un accord en faveur de la création d'emplois, la construction de logements, l'accès universel à la santé et à la sécurité alimentaire. Or, ce sont là les quatre piliers du programme qu'Uhuru Kenyatta avait annoncé pour son second mandat en décembre.

Invité aux cérémonies du 1er-Mai organisées à Uhuru Park, dans le centre de Nairobi, Raïla Odinga a profité de la présence des officiels pour annoncer la fin de sa campagne de désobéissance civile. Le chef de la Nasa a notamment décidé de stopper le boycott des entreprises Safaricom, Bitco, Brookside Dairies et Hako industries. Des sociétés que l'opposition accusait d'avoir participé au trucage de la présidentielle d'août et d'être complices du pouvoir.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.