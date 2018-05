Sénégal: L'accord entre les professeurs et le gouvernement met fin à la grève

Omar est en classe de terminale, il passe son bac cet été et pourtant il n'a pas encore atteint la moitié du programme : « On a fait que cinq leçons en histoire géographie alors qu'il y a presque trente leçons à faire. Ils ne font que photocopier les leçons et nous donner ça. En tout cas moi personnellement, je ne pourrai pas tout apprendre. »

Les cours ont repris normalement au lycée Blaise Diagne de Dakar. Mais les élèves sont toujours inquiets. Les examens de fin d'année approchent et à cause des grèves répétitives ils ont pris beaucoup de retard.

Au Sénégal, c'est la fin de quatre mois de grève pour les professeurs. Les syndicats de l'éducation et le gouvernement sénégalais ont trouvé un accord pour sortir du conflit. Les enseignants avaient repris le chemin des classes après une ultime réunion de négociation avec le président Macky Sall vendredi. La principale revendication des professeurs a été entendue, leurs indemnités de logement vont passer de 60 000 à 100 000 francs CFA d'ici l'année 2020. Et pour rattraper le retard pris dans les programmes scolaires, le calendrier des examens de fin d'année devrait être réaménagé.

