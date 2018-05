Somalie: Le pays a un nouveau président de l'Assemblée nationale

Plutôt bien vu par les partenaires étrangers, Mohamed Mursal Abdirahman a été ambassadeur en Turquie. On le dit très proche d'Ankara. Un nouveau signe du rapprochement turco-somalien depuis l'inauguration à Mogadiscio, en septembre, de la plus importante base militaire turque à l'étranger.

D'autant qu'à cause de la crise, une quinzaine de textes sur la sécurité, l'économie ou encore la gouvernance n'ont pas encore été votés. « Il y a une loi anti-terroriste attendue par la communauté internationale ou encore un texte sur les finances qui doit permettre à l'Etat de collecter plus d'impôts », explique un connaisseur.

Le pouvoir l'avait néanmoins soutenu et sa victoire pourrait restaurer la stabilité. En effet, l'homme appartient au clan Rahanweyn, dont sont issus la plupart des présidents de l'Assemblée. « Le risque était qu'une tribu rivale l'emporte. Mais là le système n'est pas remis en cause », confie une bonne source.

