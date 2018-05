Afrique: La nouvelle constitution tchadienne s'inspire du Bénin

Selon Christian Abouta, socio-politologue, la constitution béninoise, aussi attractive qu'elle soit, doit être adaptée au nouveau contexte. "Les transitions démocratiques via les conférences ont commencé au Bénin. D'autres pays l'ont copié. Combien de pays ont réussi ? Donc la conclusion, c'est simplement de faire très attention parce que chaque nation, avec sa trajectoire historique à un moment donné, décide pour elle, par elle et pour ses habitants", conclut-il.

Tout en reconnaissant également ces potentialités, l'analyste politique Bernard Agbangla trouve flatteur qu'un autre pays africain envisage de tailler sa constitution sur le modèle béninois. "On a réussi à avoir une certaine stabilité démocratique, avec des alternances régulières. C'est un modèle qui fonctionne même si on éprouve une certaine incapacité à en évaluer les profits en terme de développement. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses intéressantes que d'autres pays peuvent tirer du modèle politique béninois."

