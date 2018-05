Tchad: La constitution tchadienne votée en catimini

Le texte voté le 30 avril instaure un régime présidentiel et renforce les pouvoirs de l'actuel… Plus »

Malgré cet impressionnant dispositif sécuritaire, certains députés et ministres se sont rendus le matin sur place à bord de voitures non officielles de peur d'être identifiés. D'autres par contre se sont fait accompagner depuis leur maison jusqu'à l'hémicycle par des militaires.

L'activiste et ses compagnons ont visiblement été tenus à distance. "A un kilomètre, ils ont tout bloqués. Nous avons réussi à franchir leurs barricades, malheureusement des jeunes ont été arrêtés et on n'a pas réussi à faire une action. C'était terrible. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour prendre en otage l'Assemblée. C'est un passage en force que le régime veut nous imposer pour revenir à un parti unique et ce n'est pas normal", déplore t-il encore.

Alors que le parti au pouvoir affirme que le texte a obtenu l'adhésion du peuple à travers le forum national inclusif qui s'est tenu en mars 2018, le régime d'Idriss Déby a néanmoins eu recours à l'armée et à la police pour permettre aux députés de voter ce texte. A la veille de ce vote, l'opposition et la société civile avaient menacé d'investir l'Assemblée nationale pour empêcher la séance de se tenir.

Les députés de la majorité présidentielle ont adopté ce lundi (30 avril) le projet de la nouvelle constitution tchadienne. Ceci sans la présence de leurs collègues de l'opposition qui ont décidé de boycotter la séance. Le projet de cette nouvelle constitution a été vivement critiqué par l'opposition, la société civile et le clergé catholique qui souhaitent que le document soit soumis à un référendum. C'est d'ailleurs sous haute surveillance militaire et policière que les députés ont examiné le texte.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.