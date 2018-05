Ouganda: Dans le quartier de Kisenyi, on se méfiait de la mosquée Usafi

En Ouganda, lors d'une opération conjointe, la police, l'armée et le contre-terrorisme ont fait une… Plus »

Une mosquée très critique envers le gouvernement et les institutions locales, affirme ce cheikh. Des gardes armés de machettes surveillaient l'entrée jour et nuit, racontent les voisins qui faisaient bien attention, confient-ils, à ce que leurs enfants ne s'en approchent pas.

« Ils ne vous laissaient pas rentrer. Et si vous y étiez autorisés, ils vous laissaient prier puis venaient vous voir et vous disaient de revenir, qu'ils vous apprendraient comment prier parce que votre manière de faire n'est pas la manière authentique », témoigne Muleme.

Le quartier de Kisenyi est toujours sous le choc. Ce week-end une opération a été menée contre une mosquée tabligh (une idéologie rigoriste de l'islam) par les forces de l'ordre. 36 personnes ont été arrêtées tandis que plus de 100 femmes et enfants, sans doute retenus, ont été libérés. Sur place notre correspondante a rencontré les habitants.

