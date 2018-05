Burkina Faso: Province de la Kossi - La police repousse une attaque contre un poste de police

«La prompte réaction des éléments du poste a permis de circonscrire la gravité du bilan: aucune perte en vie humaine ni de blessé», assure le communiqué, en mentionnant de lourds dégâts matériels.

Une voiture du service de type pick-up et une autre appartenant à un agent du poste ont été brûlées; trois motos (deux du service et une d'un élément du personnel) également incendiées. Les aissaillants ont emporté six motos (trois du service et trois appartenant au personnel).

«Après leur forfait les assaillants ont fondu dans la nature. Des renforts venus de Dédougou et de Nouna ratissent la zone», note le communiqué, qui invite la population à la collaboration en signalant tout mouvement suspect d'individus non identifiés au 1010, au 16 et au 17.