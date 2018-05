Madagascar: L'appel à la grève dans l'administration publique peu suivi

Au plus fort de la manifestation, ils étaient environ 500 personnes à suivre le cortège des députés de l'opposition. Devant la compagnie d'eau et d'électricité, la députée Hanitra Razafimanantsoa du Tim, parti de l'ancien président Marc Ravalomanana, s'est adressée aux directeurs de la société.

A Madagascar, les députés de l'opposition et les manifestants ont tenté de bloquer l'administration publique, le lundi 30 avril, dans la capitale Antananarivo. L'opposition conteste l'adoption des nouvelles lois électorales et demande la démission du chef de l'Etat. Lundi, ils ont défilé dans les rues de la capitale s'arrêtant dans chaque ministère et administration publique pour demander aux fonctionnaires de faire grève et de les rejoindre. L'appel a finalement été peu suivi par les employés de l'administration publique.

