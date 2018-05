Gabon: Vers un gouvernement temporaire avant l'organisation des législatives

Un nouveau gouvernement va être mis en place assure Marie-Madeleine Mborantsuo, la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise : « Ce gouvernement a une durée de vie, juste le temps que l'élection des députés à l'Assemblée nationale soit organisée. Dès que l'élection est organisée et les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution gabonaise, le gouvernement démissionnera et puis un autre gouvernement sera formé en tenant compte, à ce moment-là, du parti majoritaire à l'Assemblée nationale ».

Pour cette raison, les députés vont perdre leurs pouvoirs dès demain, mercredi, et ce, jusqu'au prochain scrutin. En attendant, tous les pouvoirs législatifs vont être transférés à l'autre chambre du Parlement : le Sénat. En ce qui concerne le gouvernement, le Premier ministre a l'obligation de poser sa démission « aujourd'hui ou demain au plus tard ».

La Cour constitutionnelle considère l'Assemblée nationale comme illégitime. L'Assemblée devait être renouvelée au plus tard le 30 avril par le biais justement des élections législatives. Mais le gouvernement n'a pas été en mesure d'organiser ce scrutin. Un scrutin qui a déjà connu deux reports. Ce qui justifie cette annonce surprise de la Cour constitutionnelle. Pas de retour en arrière possible puisque les décisions de cette institution sont incontestables.

