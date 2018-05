Afrique: Mondial 2018 - Votez pour les slogans des équipes africaines

La Fifa propose aux internautes de voter pour choisir le slogan qui sera affiché sur le bus de chaque nation qui disputera la Coupe du monde de football en Russie cet été. Chaque pays a trois propositions. Découvrez celles de l'Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie, les cinq représentants africains. Et faites votre choix !

La Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet) commence dans un mois et demi, et à l'approche de cet événement très attendu, la pression et l'excitation montent doucement. En attendant de connaître les listes des joueurs des 32 pays qualifiés, la Fifa met à contribution les internautes.

Sur le site de la Fédération internationale, il est possible de voter pour les slogans qui seront affichés sur les bus de chaque nation (cliquez pour accéder au vote). Une opération qui garde une dimension commerciale ; elle est proposée par le groupe automobile sud-coréen Hyundai, partenaire de la Fifa.

Les 32 mondialistes ont droit chacun à trois slogans, et celui qui recueillera le plus de suffrages accompagnera les joueurs tout au long de leur parcours en Russie.

Egypte

Les Pharaons, qui compteront beaucoup sur l'idole Mohamed Salah, vont disputer leur premier Mondial depuis l'édition 1990. Dans le groupe A, ils affronteront la Russie, pays organisateur, ainsi que l'Uruguay et l'Arabie saoudite. Voici les trois slogans proposés pour leur bus :

1) « Nous sommes de retour après tant d'années, pour rendre des millions de personnes heureuses »

2) « Du coeur de la neige, nous reviendrons avec la victoire »

3) « Quand vous dites "Pharaons", le monde doit se lever et écouter »

Maroc

20 ans après leur dernier Mondial en France, les Lions de l'Atlas sont de retour. Les Marocains auront fort à faire dans le groupe B face au Portugal, à l'Espagne et à l'Iran. Voici les slogans proposés :

1) « Lions de l'Atlas, les coeurs des Marocains sont avec vous »

2) « Les Lions de l'Atlas, fierté du Maroc »

3) « Le Maroc est notre pays, le fair-play est notre slogan, la Coupe du monde est notre rêve »

Nigeria

Troisième phase finale consécutive de la Coupe du monde pour les Super Eagles, qui espèrent faire au moins aussi bien en Russie qu'en 1994, 1998 et 2014, où ils s'étaient hissés jusqu'en huitièmes de finale. Pour cela, il faudra être solides pour sortir du groupe D où on retrouve l'Argentine, vice-championne du monde en titre, la Croatie et l'Islande. Voici les slogans des Nigérians :

1) « The spirit of unity » : « L'esprit d'unité »

2) « The dream of one team, the heartbeat of millions ! » : « Le rêve d'une équipe, le battement de coeur de millions de supporters »

3) « The wings of african pride » : « Les ailes de la fierté africaine »

Sénégal

C'est la deuxième fois que le Sénégal participe à la Coupe du monde. Joueur et capitaine des quarts-de-finalistes de 2002, Aliou Cissé est cette fois sélectionneur des Lions de la Téranga. Dans le groupe H, ils auront face à eux la Pologne, la Colombie et le Japon. Sur leurs trois slogans proposés, un est rédigé en wolof :

1) « Impossible n'est pas sénégalais »

2) « Rugissons, au son du balafon ! »

3) « Gaïndé yii ca kaw ca kanam » : « Un lion va toujours de l'avant »

Tunisie

Absents depuis le Mondial 2006, les Aigles de Carthage retrouvent le gotha du football mondial. Menés par leur sélectionneur Nabil Maâloul et leur capitaine Wahbi Khazri, les Tunisiens ont hérité d'un groupe G relevé avec l'Angleterre, la Belgique et le Panama. La Fifa propose trois slogans pour la Tunisie :

1) « Envolez-vous les Aigles, et en Russie, rendez la Tunisie fière et les fans heureux »

2) « Russie, les Aigles arrivent, main dans la main, joueurs et fans »

3) « Allez les Aigles, rendez la Tunisie et les fans heureux »

