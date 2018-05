Nigeria: Double attentat-suicide meurtrier dans le nord-est

Ces deux attentats-suicides se sont déroulés en début d'après-midi. Sur les coups de 13h heure locale, un kamikaze a d'abord déclenché sa ceinture explosive dans une des mosquées de la ville et ce juste au moment de la prière de l'après-midi. Quelques minutes plus tard, alors que les fidèles fuyaient la mosquée, un autre kamikaze s'est fait exploser à son tour dans un marché situé juste à proximité.

Cette fois-ci, le bilan provisoire communiqué à RFI par le porte-parole de la province faisait état en milieu d'après-midi de 27 morts et d'une soixantaine de blessés. Des chiffres à prendre avec précaution. Le porte-parole de la police locale parle, lui, d'au moins 24 morts. Mais selon l'AFP, des bilans plus lourds ont été communiqués par des témoins sur place.

Deux attentats ont frappé à la mi-journée, ce mardi 1er mai, une mosquée et un marché de Mubi dans le nord-est du Nigeria. Le bilan fait état de dizaines de morts et des douzaines de blessés.

