Burkina Faso: Attaque terroriste à Madouba 5 engins incendiés, 5 emportés

Le haut-commissaire de la province de la Kossi et le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Dédougou se sont rendus sur les lieux dans la matinée du 1er mai 2018 pour les constations et encourager les forces de défense et de la sécurité de la localité.

Deux véhicules ont également été incendiés composés d'un pick-up de la police et une voiture privée, poursuit la source qui récuse la situation géographique du poste attaqué qui ne facilite pas le travail de ses éléments. Le poste, a-t-elle fait remarquer, est situé dans un bas-fond non loin d'une forêt.

Le poste de police de Madouba, dans la province de la Kossi, a fait l'objet d'attaque d'individus non encore identifiés dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2018. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine mais des engins du service et ceux des éléments de la police ont été incendiés.

