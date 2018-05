Burkina Faso: Footballeurs burkinabè - Charles Kaboré, le plus riche

Evaluer la fortune de nos vedettes de football est un sport extrêmement difficile. Le bulletin de paie, les investissements restent le secret le mieux gardé du monde.

En nous proposant d'affronter cet exercice périlleux, loin de nous toute idée exhibitionniste ou une quelconque volonté d'instaurer une comparaison malsaine entre les différents acteurs. L'immense fortune de Charles Kaboré, le premier de notre classement doit faire rêver mais, ce pactole doit surtout inspirer. Nous avons évalué aussi bien les investissements que les salaires bruts de nos joueurs pour établir l'ordre hiérarchique de ces fortunes en football.

Il a 30 ans. Il est jeune et beau. A cet âge, certains sont toujours sur les bancs, surtout ceux adeptes des longues études. D'autres, débutent leur carrière professionnelle dans un service quelconque s'ils ne sont pas toujours à la poursuite du premier job. Charles Kaboré, profession footballeur est déjà à mille lieux de là. Pour cause il brasse des milliards de FCFA. C'est simplement le plus riche des footballeurs burkinabè. Il l'est, grâce à ses rémunérations salariales et ceci depuis qu'il a été enrôlé par le FC Krasnodar en provenance de Kuban en Russie. Le capitaine des Etalons émarge à près de deux cent vingt-neuf millions deux cent cinquante mille (229 250 000) FCFA le mois soit un peu plus de deux milliards six cents vingt millions (2 620 000 000) l'an.

Cela sans compter ses prestations publicitaires qui génèrent aussi des revenus substantiels et les primes de matchs difficiles. Cela reste à quantifier du fait qu'elles sont tributaires des résultats. A Kuban il y a 3 ans, Charles Kaboré touchait 81 millions 875 000 FCFA le mois. Et même que pour ces débuts à Krasnodar, le pur produit de l'Institut de Formation du Footballeur Africain (IFFA) Matourkou était payé à 1 milliard trois cent soixante-quinze millions cinq cent mille (1 375 550 000) FCFA l'an, soit cent quatorze millions six cent vingt-cinq mille (114 625 000) FCFA le mois. Ce qui veut dire que ses bonnes prestations au sein de la formation de Krasnodar ont poussé les dirigeants à prolonger son contrat et à lui faire une revalorisation salariale.

C'est cela qui a permis à Charles de chiper la première place du classement à Bertrand Traoré. « Bétonné » par Chelsea qui lui avait fait signer un premier contrat professionnel qui courait jusqu'en juin 2018 à cent trente-sept millions cinq cent cinquante mille (137 550 000) FCFA brut par mois, le frère cadet d'Alain Traoré a été finalement vendu cette saison à la formation française de l'Olympique de Lyon à six milliards cinq cent cinquante-cinq millions (6 550 000 000) FCFA avec un salaire de cent quatre-vingt-seize millions cinq cent mille (196 500 000) FCFA mensuel. Un peu plus que ce qu'il gagnait à Chelsea. D'ailleurs avec cette rémunération, le meilleur joueur de la CAN cadette 2011 est le deuxième joueur africain le mieux rémunéré de la Ligue 1 française derrière le Sénégalais de Monaco Keita Baldé.

Le podium est complété par Préjuce Nakoulma. Le sociétaire du Football Club de Nantes arrive un peu plus loin avec soixante-dix-huit millions six cent mille (78 600 000) FCFA. Il récupère cette place au nez et à la barbe de Jonathan Pitroipa évincé du top 10 des footballeurs fortunés burkinabè. Troublé ces derniers temps par des blessures, le meilleur joueur de la CAN 2013 a privilégié l'aspect sportif à celui financier espérant rebondir. Il s'est ainsi engagé avec la modeste formation belge d'Antwerp avec pour objectif de se relancer. Quatrième de ce classement, Bakary Koné. Prêté à Strasbourg par Malaga, l'ex sociétaire de l'EFO a un salaire mensuel de trente-trois millions (33 000 000) FCFA.

Bien que miné depuis belle lurette par des blessures, Abdou Razak Traoré continue de toucher vingt-six millions (26 000 000) FCFA le mois à Konyaspor. Il complète le quinté de tête. Steeve Yago n'est pas loin de Razak. Il émarge maintenant à vingt millions (20 000 000) FCFA et ce, depuis sa dernière prolongation de contrat assorti d'une revalorisation. Toute chose qui le positionne à la 6e place de notre « top ten ». Le quatuor qui complète le classement se compose des Français (ceux qui évoluent en France) et un pensionnaire du championnat d'élite danois.

Il s'agit par ordre d'Anthony Koura (AS Nancy/France), d'Adama Guira (AGF/Danemark), de Hervé Kouakou Koffi (Lille/France), et de Cyril Bayala (RC Lens/France). Ils sont respectivement à dix-neuf millions (19 000 000) FCFA, dix-huit millions (18 000 000) FCFA, dix-sept millions (17 000 000) FCFA et quinze millions (15 000 000) FCFA selon nos éléments d'informations.

Deux appartements plus une villa pour Charles à Paris

Au-delà de leur revenu, tous ces joueurs ont réalisé d'importants investissements dans différents secteurs notamment l'immobilier. Et sur ce plan, la palme d'or revient encore à Charles Kaboré. A Paris en France, il possèderait deux appartements plus une villa. A Ouagadougou, Charles a à son actif, un bon patrimoine : douze villas, quatorze mini-villas, deux villas ministérielles plus trois immeubles. Sans oublier ceux en Côte d'Ivoire et à Bobo-Dioulasso. Ces multiples immeubles et villas sont estimés à plus de deux milliards de FCFA. Il s'essaye aussi dans l'élevage.

Il a, à son actif, un grand camp composé de bovins, de caprins etc. Le capitaine des Etalons a même porté sur les fonts baptismaux à Ouagadougou une société immobilière avec ventes de parcelles et de villas etc. Bien qu'éjecté du top 10, Jonathan Pitroipa reste côté sur le plan investissement. Lui aussi possède des villas. A part cela, « Pit » comme l'appelle affectueusement les intimes est actionnaire dans une chaîne de télévision spécialement musicale. Il possède aussi une grande maison de production d'artistes. A côté de ces deux, il y a Aristide Bancé. « Le Big » comme l'a surnommé ses coéquipiers de l'équipe nationale a préféré investir du côté de la lagune Ebrié où il semble mieux se sentir.

Lui aussi s'est fortement positionné dans l'immobilier. Centre de formation de football, taxis, véhicules en location, appartements sont entre autres ses investissements. Une nature d'investissement qui semble être à la mode dans la diaspora des footballeurs burkinabè de la Côte d'Ivoire. Outre Bancé, Bakary Koné et Abdou Razak Traoré y ont investi pareille dans la capitale ivoirienne. Contrairement à eux, les frères Traoré (Alain et Bertrand) possèdent aussi des villas notamment à Bobo-Dioulasso. Mais ils ont préféré innové dans leurs investissements. Ils possèdent des camions remorques. Ils ont aussi beaucoup d'actions en bourse. Bertrand à lui seul compte dix camions remorques, six villas et six parcelles non mis en valeur du côté de Bobo-Dioulasso.

A Ouagadougou, l'on ne dénombre que trois villas. Le sociétaire du FC Nantes n'est pas non plus moins loti en termes d'investissements. Outre ses quelques réalisations immobilières dont un immeuble dans son fief à Saaba, il est le propriétaire d'une grande ferme. Néo retraité, Moumouni Dagano peut s'insérer dans ce classement. Outre ses biens immobiliers qui pullulent dans la capitale (une dizaine), son parc auto compte une bonne dizaine de camions « Klinker ». Même des binationaux ont compris la portée de l'investissement chez soi. Bryan Dabo, Steeve Yago pour ne citer qu'eux possèdent des villas dans la capitale burkinabè. Avec tout cela, l'on comprend aisément pourquoi tout le monde veut avoir chacun, une progéniture de footballeurs. Seulement, cela demande beaucoup de sacrifices et de temps.