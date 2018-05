Cameroun: Lions indomptables - on attend le nouveau coach

Charme et glamour, accolades et récital de sourires et rires de joie il ya quelques semaines, au quartier… Plus »

A cela, on ajoutera également le fait de disposer d'un bon palmarès (titres glanés comme joueur, coach de clubs ou de sélections nationales). Et surtout, « être disposé à résider de manière permanente au Cameroun pendant la durée du mandat ».

Or, la sélection nationale fanion a un double challenge à relever au berceau de ses ancêtres, remporter le trophée à domicile et surtout le conserver, car elle a gagné la dernière édition au Gabon en 2017. Le sablier du compte à rebours est déjà renversé. A la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), un mois après la date limite de dépôt des dossiers relatifs à l'appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau coach des Lions, une commission composée de cinq membres est à pied d'oeuvre depuis quelques semaines. C'est elle qui pilote le processus.

