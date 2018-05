Deux attentats ont frappé à la mi-journée, ce mardi 1er mai, une mosquée et un marché… Plus »

La coopération entre Abuja et Whashington s'est améliorée depuis l'arrivée de Buhari au pouvoir, qui reprochait à Barack Obama d'avoir refusé de vendre les armes au Nigeria pour lutter contre Boko Haram. Cela dit, la rencontre entre Trump et Buhari a été suivie avec beaucoup d'attention en ce sens qu'elle intervient quelques semaines seulement après le limogeage de l'ex-secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, alors même que celui-ci était en visite officielle au Nigeria pour sa première tournée africaine.

Autant de questions que l'on est en droit de se poser. Mais une chose est sûre. Ce ne sont pas pour les beaux yeux de Buhari que Trump a accepté de le recevoir dans le bureau ovale. Car, au-delà de la raison officielle qu'est la lutte contre le terrorisme, on sait que le Nigeria, sur le plan commercial, fait partie des partenaires privilégiés des Etats-Unis, notamment dans le cadre de l'AGOA (African Growth and Opportunity Act).

Peu avant le roi du Maroc, c'est le président congolais Denis Sassou N'guesso qui avait fait des pieds et des mains, pour être reçu pour Donald Trump qui, au final, s'était ravisé. Cette rencontre « ratée » avait, on se rappelle, fait les choux gras de l'opposition congolaise qui, tout en parlant de « honte nationale », avait exigé que soient restitués intégralement tous les frais de ce voyage au Trésor public.

Le président nigérian, Muhammadu Buhari était, le 30 avril 2018, en visite officielle aux Etats unis. Il y a un rencontré son homologue américain, Donald Trump avec qui il a échangé sur la lutte contre le terrorisme et la recherche de prospérité économique et sociale.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.