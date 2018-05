Madagascar: Partisans de l'opposition - Sit-in devant la HCC ce jour

Ils accentuent la pression sur la Haute Cour Constitutionnelle. Une semaine, ou enfin presque après le « diabe » des partisans des députés pour le changement qui ont déposé une requête aux fins de déchéance contre le président Hery Rajaonarimampianina, les Juges constitutionnels n'ont pas encore rendu sa décision.

Impatients, les manifestants sur la Place du 13 Mai décident d'enclencher la vitesse supérieure. Aussi, un sit-in devant le siège de la HCC est-il prévu ce jour. Les partisans du TIM, ceux du MAPAR, ceux du MMM et des députés indépendants se donnent rendez-vous devant le Ministère de l'Education nationale à Anosy pour récupérer les membres du personnel de ce département avant de se rendre à Ambohidahy.

Hier, Me Hanitra Razafimanantsoa a insisté sur la nécessité d'une décision responsable des Hauts Conseillers de la HCC. « Votre décision ne devrait plus se limiter sur les paramètres juridiques, vous devez prendre en considération les aspirations populaires et la situation politique... Vous serez responsables de ce qui se passera au pays après », a-t-elle soutenu.

Une déclaration partagée par la députée d'Ambatofinandrahana et non moins ancienne ministre de la Justice, Christine Razanamahasoa qui n'a pas manqué d'exhorter les Juges constitutionnels à prendre en considération la volonté du peuple qui réclame la démission du président Hery Rajaonarimampianina. Reste à savoir si après le sit-in prévu ce jour, Ambohidahy sortira de son mutisme.

Calcul politique. Quoi qu'il en soit, la manifestation sur la Place du 13 Mai se poursuit. Hier, des syndicalistes se sont ralliés au « tolona ». Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du Travail, les employés des secteurs public et privé se sont donné rendez-vous devant le stade de Mahamasina pour un « diabe » vers la Place du 13 Mai.

Des milliers de syndicalistes ont répondu présents à l'appel des leaders syndicaux. Tous ont dénoncé le calcul politique du président Hery Rajaonarimampianina qui a annoncé la veille une augmentation de 8% des salaires des fonctionnaires alors que ces derniers réclament un « karama mahavelona ».

Malgré les intimidations, de nombreux fonctionnaires ont décidé de soutenir les revendications des députés pour le changement qui exigent le départ du numéro Un d'Iavoloha. Lundi dernier, les 76 députés et les manifestants ont, comme prévu, fait le tour des ministères pour inciter les fonctionnaires à rejoindre le mouvement.

Les employés de la JIRAMA, l'ANALOG, l'Assemblée nationale, le Secrétariat d'Etat chargé de la Mer, le Ministère du Tourisme, le Sénat de Rivo Rakotovao, le Palais de Justice à Anosy, le Ministère de l'Agriculture, le Ministère en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l’Équipement, le Service de la Topographie et des Domaines, le Ministère du Commerce, le Ministère de la Santé publique, ainsi que le Ministère de la Jeunesse et Sports ont quitté leur bureau pour rejoindre la Place du 13 Mai. L'opposition annonce le blocage total de la machine administrative à partir de ce jour. Histoire à suivre.