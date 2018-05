Burkina Faso: 2e congrès ordinaire du NTD - L'ancrage national du parti au cœur des réflexions

Le poste de police de Madouba, dans la province de la Kossi, a fait l'objet d'attaque d'individus non encore… Plus »

Pour le président du NDT, le procès du putsch manqué représente des menaces de division entre les Burkinabè mais qu'à cela ne tienne, estime t-il, l'unité doit prévaloir au sein des Burkinabè. «Les questions qui reviennent sur ce dossier sont relatives à la lenteur et à l'indépendance de la justice mais également au procès en lui-même au regard des diversions et autres enchevêtrements qu'il annonce chaque jour» a-t-il relevé en invitant le peuple burkinabè à faire confiance à la justice.

Aux dires du président du parti, Vincent Dabilgou, le défi à relever est de définir les nouvelles stratégies pour une meilleure organisation et une mobilisation réussie des militants. «Nous voulons aller loin et pour aller loin, il faut se préparer. Un parti politique s'organise car l'organisation est la base même d'un parti politique. Donc, ce congrès va poser les fondements de notre processus organisationnel afin de pouvoir s'implanter partout au Burkina Faso» a souligné Vincent Dabilgou.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.