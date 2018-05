Afrique: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger veut débuter par une victoire

La phase des poules de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF démarre en fin de semaine. Vendredi prochain, le Mouloudia Club d'Alger accueille les Marocains de Difaâ Hassani El Jadidi pour le compte de la première journée de la phase des poules de la CAF Ligue des Champions. Et Bernard Casoni le coach des Rouge et Vert d'Alger est conscient que le club marocain n'est pas à prendre à la légère.

«Le Difaâ c'est une bonne équipe, mais on fera tout pour les battre, surtout qu'on jouera chez nous et devant notre public.» Mais, avec les derniers résultats, les supporters ne sont pas vraiment très optimistes.

Hors course en championnat et en coupe d'Algérie, le MCA tentera de mettre le paquet en Ligue des champions d'Afrique, en espérant que joueurs et staff ne seront pas très affectés par leur mésaventure en compétition nationale.

«La LDC c'est une autre motivation pour les joueurs. Le premier match est important et nous sommes obligés de bien négocier ce premier match en récoltant les trois points. Je suis persuadé qu'il y aura une belle réaction de mes joueurs vendredi.»

Un challenge grandiose, avec une consécration qui ne sera pas aisée à réaliser, mais qui reste l'unique option pour les Algérois de sauver une saison qui vire (encore) au blanc. Ainsi pour Faouzi Chaouchi, le gardien du MC Alger, le club doit bien débuter la phase de poules de la Ligue des champions ce vendredi contre le club marocain du Difaâ El-Djadidi en glanant les 3 points de la victoire.

«Depuis le match de Tizi, on traverse une mauvaise période. Je dirais que c'est un passage à vide qui est tombé au mauvais moment. Maintenant, il faut oublier les déboires du championnat et se concentrer sur la Ligue des champions. Je sais que la motivation en LDC est tout autre que le championnat et vendredi vous allez voir le vrai visage du MCA Incha Allah. On fera tout pour gagner notre match pour aborder la suite de ce parcours avec un bon moral ».