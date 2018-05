Paul Bérenger devrait sans doute donner mille et une raisons à ses membres de toujours croire en lui. Cependant, pour Ajay Gunness, le secrétaire général du MMM, le plus important demeure la mobilisation des militants pour les élections générales. «Ce sera le début des préparatifs.»

L'autre parti de l'opposition, le MMM, a également en ligne de mire les élections générales. L'assemblée des délégués de ce mardi est la première grande réunion après les diverses secousses qui ont traversé les Mauves. Il y a eu d'abord une motion de blâme contre Steve Obeegadoo et ensuite l'expulsion du leader adjoint, Pradeep Jeeha. Celui-ci ne manque plus une occasion de critiquer son ancien parti.

Qui plus est, lors d'une réunion de mobilisation dans la circonscription n°13, Rivière-des-Anguilles-Souillac, il y a une quinzaine de jours, des activistes du MSM ont reproché à leur partenaire du ML de ne pas pouvoir attirer la masse, l'accusant même d'être impopulaire. Cependant, Mahen Jhugroo est persuadé que l'annonce d'Ivan Collendavelloo n'a pas refroidi la population. «Vous aurez la preuve au meeting. Nous allons vous montrer à quel point Pravind Jugnauth et le gouvernement sont toujours populaires.»

Un autre membre du Cabinet et membre de la direction du MSM, Mahen Jhugroo, est confiant que la foule sera plus grosse que lors des précédents meetings. «La place du marché sera bondée. Ce sera un message clair à nos adversaires de l'opposition.»

