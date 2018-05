Gabon: Législatives- Les "MILLE ET UNE" au front pour le respect de la parité homme/femme

Cette rencontre organisée par « l'appel des Mille et Une » intervient au moment où la Cour constitutionnelle vient de dissoudre le parlement et de faire cesser les fonctions du gouvernement. Les femmes devront donc batailler pour que la parité homme/femme soit respectée dans ces deux institutions.

». Elle ajoute que « (... ) notre objectif premier en tant que femme est celui de travailler ensemble pour notre ascension dans la société » Selon les adhérents de ce mouvement féministe, l'heure n'est plus aux grands discours mais à l'action. Agir d'une part en se présentant aux prochaines élections et d'autre part en se soutenant les unes, les autres.

Pour répondre à cette interrogation, Nicole Assélé estime qu'il faut pour la femme « l'information qui aboutit à la formation puis la sensibilisation et enfin la mobilisation. Il faut également s'investir sur trois plans : intellectuel, managérial et politique. Sur ce dernier point, la présidente de la plateforme féministe pense « qu'il est de notre devoir de créer une élite politique portée par des femmes leaders en les encourageant vivement}

Pour matérialiser ce leadership féminin et le rendre fort, la responsable de « l'appel des Mille et Une » préconise un changement de mentalité nécessaire pour résoudre le problème d'égalité. En effet, la question centrale a été de savoir que faire concrètement pour que les 30% minima, décrétés par les plus hautes autorités, soient désormais effectifs afin que la femme soit désormais présente, de manière active et efficace, dans toutes les instances de décision ?

