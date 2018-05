Tunisie: Chahed inaugure la plus grande unité de production de médicaments de chimiothérapie

Sur un total de 36.495 militaires et sécuritaires inscrits au registre des électeurs, 4492 seulement se… Plus »

Au total, le Groupe MédiS emploie plus de 700 salariés et détient 730 autorisations de mise sur le marché (AMM) obtenues à travers le monde, pour 226 produits dans 43 domaines thérapeutiques, ainsi que 10 certifications et licences d'exploitation tout en ayant produit 50 études et recherches cliniques.

Outre MédiS Tunisie et Néapolis Pharma, le Groupe compte, en effet, trois importantes unités industrielles à l'étranger: MédiS international (République Tchèque), Inpha MédiS (Algérie) et MédiS Sénégal.

Premier exportateur du secteur de l'industrie pharmaceutique (100 millions de dinars réalisés dans 25 pays) et premier laboratoire tunisien en termes de chiffre d'affaires, le Groupe MédiS dispose également du plus grand laboratoire de contrôle de médicaments sous nos cieux, tout en étant l'unique groupe tunisien multinational qui s'appuie sur un réseau de 7 bureaux à l'étranger.

« C'est une unité de pointe qui vient répondre à une demande croissante et de haute exigence, renforçant la position de leader du Groupe MédiS en Tunisie et de son rayonnement à l'international, a déclaré Dr Lassaad Boujbel, président du groupe.

Il s'agit, en effet, de la plus grande unité de production de médicaments de chimiothérapie en Afrique et au Moyen-Orient, avec un coût total d'investissement de 50 millions de dinars.

