Algérie: Le secteur public, épine dorsale du système national de santé

Ce texte, dont l'adoption est intervenue la veille de la célébration de la fête des travailleurs, permettra de faire sortir le secteur de la Santé du tunnel pour le moderniser et le mettre sur la bonne voie au profit du malade, en tant que pierre angulaire de ce projet, qui le place au dessus de toutes les considération et fait de sa bonne prise en charge le but optimal du système de santé national".

Pour le ministre estime que "l'avenir du système national de santé, qui figure parmi les priorités du programme du président de la République, passe par l'actualisation du support législatif pour consacrer le rôle social de l'Etat et concrétiser ses engagement dans un nouveau cadre qui prenne en considération les mutations épidémiologiques, sociales et économiques en Algérie".

Ce texte juridique a pour objectif de "réduire les disparités entre les régions dans l'accès aux prestations sanitaires, définir le parcours du malade et faciliter l'accès aux soins dans un cadre pyramidal organisé", a fait savoir M. Hasbellaoui, ajoutant que ce texte permettra de réhabiliter le médecin généraliste qui sera le médecin référentiel et le pivot de notre nouveau système de santé".

Intervenant au terme du vote par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) du projet de loi sur la Santé, le ministre a précisé que ce texte de loi vise à "garantir une protection sanitaire globale et équitable à l'ensemble des citoyens", indiquant que "la protection sanitaire repose sur un secteur public qui constitue l'épine dorsale du système national de santé au côté d'un secteur privé complémentaire œuvrant dans un cadre cohérent et organisé".

