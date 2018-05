Seychelles: L'hôtel de l'île du Nord aux Seychelles remporte un prix prestigieux pour la conservation des espèces et des habitats

Le président du jury, Harold Goodwin, a déclaré que les juges recherchaient des gagnants qui éduquaient et inspiraient les autres, mettant ainsi l'industrie au défi d'en faire plus.

Wilderness Safaris, considéré comme le premier opérateur d'écotourisme et de safari en Afrique, a été désigné vainqueur. La société a remporté l'or dans le «Meilleur pour les objectifs mondiaux» et l'argent dans les catégories «Meilleur pour l'innovation dans la gestion de l'eau».

L'île du Nord, située à 27 kilomètres au nord-ouest de l'île principale de Mahé aux Seychelles, était une ancienne plantation coloniale. Il a été acheté en 1997 par la société sud-africaine d'écotourisme Wilderness Safaris. L'île est aujourd'hui une station d'écotourisme exclusive accessible uniquement par hélicoptère et régulièrement fréquentée par les riches et célèbres.

Le salon Africa, l'un des six salons du marché mondial du voyage, a été lancé en 2014 pour apporter les avantages et les opportunités de l'expertise industrielle mondiale aux professionnels du voyage dans cette région.

