Angola: Le ministre des Sports félicite la sélection de gymnastique

A la Coupe d'Afrique, qui s'est terminée samedi, l'Angola a remporté 60 médailles, dont six médailles d'or, 28 médailles d'argent et 26 médailles de bronze.

"Je me réjouie des prouesses de nos jeunes gymnastes qui ont démontré une fois de plus la bravoure de la jeunesse angolaise. Je félicite la Fédération pour le travail accompli ces dernières années en matière de formation", a souligné la ministre dans le document.

Dans une note parvenue à l'Angop, la ministre a qualifié de brillante l'équipe et l'a félicitée une fois de plus pour sa qualification aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se tiendront en octobre en Argentine.

Luanda — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula Sacramento, a félicité lundi, à Luanda, l'équipe angolaise de gymnastique pour avoir remporté six médailles d'or au Championnat africain disputé en Egypte.

