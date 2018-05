Angola: Malanje dotée d'un Centre de recherches scientifiques

Malanje (Angola) — Un Centre de recherches scientifiques, visant à faciliter l'insertion d'élèves handicapés, sera mis en service bientôt à Malanje, principale ville de la province du même nom (nord).

Situé dans les installations de l'Institut Supérieur Polytechnique "Cardinal Alexandre do Nascimento" (ISPCAN), ce Centre accueillera, dans un premier temps, des élèves des Ecoles du premier et du deuxième cycle d'enseignement secondaire pour le cours de psychologie éducative, a expliqué le directeur général de cette institution, Amadeu Alexandre. Le Centre, qui a vu le jour à l'initiative de l'ISPCAN, vise à donner aux élèves handicapés des opportunités de réaliser des travaux scientifiques et de faciliter leur intégration dans les équipes de recherches, notamment dans le domaine de microbiologie humaine, a-t-il ajouté à l'Angop le week-end dernier.

Des chercheurs nationaux et étrangers, dont trois appartenant à l'ISPCAN, vont travailler dans ce Centre, où ils auront comme mission de développer le rôle des psychologues éducatifs dans les écoles secondaires, a-t-il précisé. Les sciences humaines et sociales, l'Ingénierie et la Technologie de Science médicale sont des cours administrés à l'ISPCAN, où plus de 2000 étudiants ont été inscrits pour l'année académique 2018.