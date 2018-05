Angola: Les cadres du ministère de l'Intérieur doivent être actifs et proactifs - Ministre

Luanda — Le ministre angolais de l'Intérieur, Ângelo da Veiga Tavares, a recommandé aux effectifs du secteur d'être plus actifs et proactifs dans l'exercice de leurs fonctions.

Intervenant à l'investiture des directeurs adjoints de l'Unité de l'information financière (UIF) et du Service d'enquête Criminelle (SIC-Sigle en portugais), notamment Sebastião Manuel Adão et Carlos Manuel Alves, le ministre a dit attendre des promus d'être plus opérationnels pour améliorer le système de travail dans leurs secteurs.

Concernant l'UIF, le gouvernant a reconnu le grand travail réalisé dans ce domaine qui a permis l'Angola de sortir de la liste grise.

Sebastião Manuel Adão a été nommé directeur-général adjoint de l'unité d'information financière le 19 avril dernier par le Président de la République, João Lourenço.

Créée le 15 février par décret présidentiel, l'Unité d'information Financière s'occupe de la loi sur le blanchiment des capitaux et Financement du terrorisme, et vise à prévenir et lutter contre ce mal en Angola.