Angola: Appel à l'enregistrement des vendeurs à la sauvette

Luanda — Les administrateurs municipaux, communaux et le président de la commission administrative doivent sensibiliser et enregistrer les vendeurs à la sauvette pour une meilleure organisation commerciale, a orienté lundi le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho

Le numéro un de la province a lancé cet appel à l'ouverture du séminaire sur « les principes visant à uniformiser les procédures de l'activité de licence commerciale et industrielle, ainsi que la problématique de production et de commercialisation du pain ».

Selon le gouverneur, il est nécessaire que les commerçants de l'informel passent au formel dans l'activité économique pour une meilleure organisation de leurs affaires et la création, sans bureaucratie, de petites entreprises.

"La moralisation du commerce, de petites activités industrielles, et de prestation de services est urgente, pour que les travaux d'inspection et de contrôle trouvent toujours la légalité, l'éthique et décorum.

Dans son allocution, il a appelé à la nécessité d'une large interaction entre différents acteurs publics et privés de secteur du commerce, services et industrie, en cultivant l'esprit et la culture l'échange d'expériences entre eux.

« Je souhaite qu'avec cette rencontre, qu'il y ait uniformité des critères pour la licence industrielles et commerciale, pour la formalisation de la production et vente des produits de base, le pain y compris », a-t-il dit.