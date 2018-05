Ile Maurice: Xavier Duval - «Le boom économique des années 80, c'est Gaëtan Duval et non SAJ»

Autre sujet abordé : l'affaire Álvaro Sobrinho. Xavier-Luc Duval soutient que c'est grâce au PMSD que ce scandale a éclaté. Il est d'avis que si la commission anticorruption va au bout de cette affaire, c'est le gouvernement qui explosera. «Je connais les différentes dépositions qui ont été données et qui a été incriminé. Cela démontre le degré de corruption dans ce pays. Nous pouvons faire confiance à la justice et au Directeur des poursuites publiques uniquement.»

«Le boom économique des années 80 c'est Gaëtan Duval et non sir Anerood Jugnauth. La politique sociale, c'est le PMSD. Le tourisme et la zone franche, c'est le PMSD. Les autres partis politiques ont évolué pour devenir comme le PMSD», a-t-il soutenu. Xavier-Luc Duval avance aussi que c'est son parti qui a démarré le secteur du cinéma à Maurice, a mis en place les low floor buses et le Building Mauritius Funds.

