Ile Maurice: Divali Night à Flacq - Une lettre de dénonciations atterrit à l'ICAC

Sollicité pour une réaction, le président du conseil de district de Flacq,Vikram Hurdoyal, soutient que tout a été fait dans les normes et qu'aucune fraude n'a été commise sous sa présidence. Il a, par ailleurs, fait ressortir qu'il n'occupait pas ces fonctions en 2016. Et d'ajouter qu'il n'est pas le seul à prendre des décisions. «Éna enn konsey pou sa.»

Selon la lettre de dénonciation, c'est un entrepreneur en particulier qui a obtenu le contrat pour l'organisation de cette fête dans le centre de Flacq, qui avait réuni sur scène plusieurs artistes venus de l'Inde. Or, fait valoir l'auteur de la lettre, c'est le même entrepreneur qui avait été choisi en 2016. Et cela, sans que les procedures du Procurement aient été respectées.

Il en était très fier. D'ailleurs, au dire de Vikram Hurdoyal, président du conseil de district de Flacq, la Divali Night organisée en octobre dernier était «the event of the year» du conseil. Mais voilà, elle pourrait bien lui valoir pas mal d'ennuis avec l'Independent Commission against Corruption (ICAC)...

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.