Algérie: Technologies - L'Algérie appelle à une convention internationale sur la protection des données personnelles

M. Louh a indiqué que ces mesures avaient été prises "conformément aux amendements introduits au code de procédure pénale conférant à la Justice algérienne davantage de prérogatives lorsqu'il s'agit d'un Algérien victime d'une agression par un étranger en dehors des territoires du pays", ce qui confère "au pouvoir judiciaire la force de protection des Algériens et Algériennes dans le pays et à l'étranger".

Abordant le contenu du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, débattu par les membres du Conseil, M. Louh a affirmé que ce projet s'inscrivait dans le cadre de "la consécration des dispositions de la Constitution de 2016 et vise à déterminer des règles visant la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, dans le cadre de la consécration des droits fondamentaux du citoyen et la préservation de sa dignité en mettant fin à l'anarchie dans l'utilisation de ces données.

Par ailleurs, le ministre de la Justice a révélé l'existence d'une commission au niveau de son ministère, formée de représentants de tous les secteurs et d'experts, pour préparer un projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité et la prévention de ce genre de crimes, et ce "sur instructions du président de la République", ajoutant que le texte de ce projet de loi en était aux dernières retouches.

A cet égard, M. Louh a précisé que certains pays estiment nécessaire "l'existence de règles universelles régulant ces moyens en vue de protéger les données à caractère personnel dans le cadre général", et ce conformément à une convention internationale de l'ONU, à l'instar de certaines conventions dont celle relative à la lutte contre le crime organisé et l'autre relative à la lutte contre la corruption.

