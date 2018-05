Algérie: Sonatrach a accompli des progrès importants en 2017

En outre, il a cité la conclusion d'un accord global avec Total (France), Cepsa (Espagne) et Respsol (Espagne) pour le développement des champs pétroliers de Timimoun et de TFT.

L'année passée a été également marquée par la création d'une joint-venture entre Sonatrach et Baker Hughes destinée à la production en Algérie d'équipements pour l'industrie du pétrole et du gaz, outre la signature avec ENI d'un mémorandum d'entente pour identifier les sites de Sonatrach éligibles à la production d'énergie solaire.

2017 avait vu aussi la signature d'un avenant avec British Petrolum et Statoil pour augmenter les réserves récupérables issues du gisement de Tiguentourine et la signature d'un accord avec PT Pertamina pour renforcer le partenariat existant, notamment dans l'amont pétrolier.

Dans ce cadre, il a indiqué que le groupe avait œuvré en 2017 à restaurer la confiance et repartir sur des bases saines, en dénouant l'essentiel des litiges et contentieux qui l'opposaient (11 sur 12).

Durant l'année passée, le groupe avait lancé la "Sonatrach management Academy" pour former ses collaborateurs et les dirigeants en les dotant des compétences nécessaires pour mener à bien sa transformation, a fait savoir le P-dg du groupe, Ahmed Mazighi, lors d'une conférence de presse consacrée au bilan 2017 du groupe.

