Algérie: Sonatrach - La nouvelle stratégie permet une adaptation aux contextes socio-économiques

Alger — La nouvelle stratégie de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach pour la période 2020/2030 lui permettra de s'adapter aux évolutions des contextes législatifs, économiques et sociaux, a affirmé lundi Fethi Arabi, conseiller du P-dg du groupe.

La stratégie SH 2030, fruit de plus de 200 séances de travail thématique avec la participation de plus de 50 experts et 1.000 collaborateurs de l'entreprise, permettra aussi de faire de Sonatrach une des cinq premières compagnies pétrolières internationales et des plus performantes, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan 2017 du groupe et sa nouvelle stratégie.

Selon lui, cette ambition est appuyée par une série d'objectifs concernant toutes les activités du groupe. Le premier objectif concerne l'activité exploration/production et consiste à doubler le volume annuel de découverte pour atteindre 6 puits/an en développement et 4 puits en exploration.

Il s'agit également de renforcer le contrôle sur le planning et le coût des grands projets pour réduire le manque à gagner, estimé à 3 milliards de dollars, ainsi que l'augmentation de la performance de volume de 2 Mtep par an sur les champs existants.

Le deuxième objectif porte notamment sur les ressources nouvelles, et ce, par la préparation de la transition énergétique en solarisant les installations pertinentes de Sonatrach pour une économie de 1,3 GW.

Quant au troisième objectif qui concerne l'aval et la commercialisation, M. Arabi a expliqué que la SH2030 vise le redéploiement de 50% de la commercialisation du gaz sur de nouveaux marchés, notamment à travers le trading.

Elle vise aussi le renforcement des capacités de raffinages (raffineries de Hassi Messaoud 3 et conversion de Skikda) et la mise en place d'une réelle industrie pétrochimique, selon ce responsable.

Pour ce qui est du volet international, la nouvelle stratégie permettra d'accéder à de nouvelles réserves et exporter le savoir-faire, ainsi que l'acquisition de capacité de raffinage à l'étranger et le développement en partenariat.

A terme, cette transformation aura un impact considérable et générera plus de 60 milliards de dollars de revenus supplémentaires, dont 50% contribueront à la richesse nationale et 50% seront investis dans les réserves, les capacités de production et le personnel du groupe à travers la formation et le développement d'expertise, a avancé M. Arabi.

D'autre part, il a fait savoir qu'une trentaine d'initiatives de transformation, réparties, selon trois grandes catégories, seront lancées. Elles concernent les plans d'actions stratégiques, de performances et de transformation des organisations et des processus de Sonatrach.

Cette transformation aura principalement pour objectif, a-t-il expliqué, "une refonte profonde au cœur de l'entreprise : la révision de processus Ressources humaines, pour rendre les carrières plus attractives, l'implémentation d'une série d'outils digitaux pour obtenir des gains opérationnels, la définition d'ambitions chiffrées et la mise en place d'une boucle de pilotage de la performance, l'application de six valeurs fortes pour guider la transformation à savoir, simplicité et action, délégation et initiative, communication et coopération".

"L'organisation de Sonatrach a évolué pour être en ligne avec les standards internationaux et l'ambition du groupe à 2030", a-t-il soutenu.