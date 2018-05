Algérie: Foot/Coupe d'Algérie - JS Kabylie-USM Bel-Abbès, une finale ouverte et indécise

Malgré l'enjeu, entre deux clubs pas très bien lotis en championnat et qui espèrent sauver leurs saisons respectives en remportant cette épreuve populaire, Belkalem et Benabderrahmane ont insisté sur "la nécessité de rester fair-play, quel que soit le résultat final".

Pour les deux capitaines de la JS Kabylie et de l'USM Bel-Abbès, respectivement Essaid Belkalem et Farès Benabderrahmane, les deux équipes peuvent prétendre au sacre final mais à ce stade de la compétition, ce sera du 50/50.

De son côté, le grand club de l'Ouest algérien, l'USMBA, n'a pas eu la réussite escomptée à la mesure de sa grande popularité et sa longue histoire. Ayant toujours joué les premiers rôles aussi bien en Division Une que Deux, le club de la "Mekerra" n'a obtenu qu'un seul titre en 85 ans d'existence, un palmarès squelettique aux yeux des amoureux des "Vert et Rouge".

Côté joueurs, le moral est au beau fixe après l'embellie des dernières semaines. Ainsi, Asselah, qui avait disputé les finales de 2011 (victoire face à l'USM El-Harrach) et 2014 (défaite devant le MCA), et ses co-équipiers Boukhanchouche, Yettou, Djabout, Benaldjia et autre Hammar, croient dur comme fer à la victoire et ne jurent que par le trophée de Dame Coupe.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.