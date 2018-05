Algérie: Les cellules de solidarité de proximité invitées à couvrir les régions les plus reculées

- La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a affirmé lundi, à Sétif la nécessité pour les cellules de solidarité de proximité de couvrir les régions les plus reculées afin d'accompagner et prendre en charge les besoins de leurs populations.

"En se rendant vers ces régions éloignées, les cellules de solidarité approfondissent leur recherche des poches de pauvreté et réalisent des enquêtes sociales sur les catégories précaires pour les accompagner et favoriser leur insertion professionnelle", a soutenu la ministre lors de sa visite au salon local sur la micro-activité organisé à la maison de la culture Houari Boumediene.

Mme Eddalia a exhorté les encadreurs de ces cellules à coordonner avec les présidents des APC ( Assemblée populaire communale) pour élaborer un programme de travail spécial pour les régions reculées pour les couvrir dans leur totalité d'une manière périodique.

Elle a aussi invité les responsables locaux de l'ANGEM a passé à l'investissement dans l'économie verte avant de saluer les bénéficiaires de micro-crédits ayant remboursé l'intégralité de leurs créances, affirmant que son département les encourage à obtenir d'autres crédits plus conséquents et à bénéficier de formation.

Lors de sa visite des deux centres psychopédagogiques d'El Eulma et Hammam Soukhna, la ministre a insisté sur la formation des personnels en charge de l'encadrement des catégories à besoins spécifiques et sur la coordination avec la direction de la formation professionnelle pour initier les jeunes dont les capacités mentales le permettent à des formations sanctionnés de certificats professionnels.

La ministre a présidé auparavant l'ouverture du 4ème salon national de promotion de la sous-traitance industrielle organisé au palais des expositions El Maabouda par la bourse algérienne de la sous-traitance et du partenariat avec le concours de la chambre du commerce et de l'industrie, CCI El-Hidhab.

Lire aussi: Formation professionnelle-Solidarité nationale: partenariat solide pour mieux servir les personnes aux besoins spécifiques

Mme Eddalia devait également visiter le foyer pour personnes âgés à Salah Bey et l'école des enfants malentendants de Sétif pour y remettre à des élèves des appareils auditifs.

Elle devra aussi honorer Wail Bousnina, champion arabe en titre de la natation des personnes à besoins spécifiques du centre psychopédagogique de Sétif ainsi que les élèves de l'école des malvoyants qui se sont distingués dans le concours "défi de la lecture arabe".

La ministre devra remettre des titres d'attribution de micro-crédits et honorer la sélection d'athlétisme Tahadi Staïfi des personnes à besoins spécifiques et visiter le centre psychopédagogique de la cité 300 logements et l'établissement de l'enfance assistée à la cité El-Hidhab.