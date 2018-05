Algérie: Ramadhan - Nouvelles mesures pour maitriser les prix des produits alimentaires

Cette stratégie s'appuie sur l'activation des conseils d'affaires entre l'Algérie et ses partenaires, la révision de l'orientation des exportations, la révision du calendrier et les destinations des salons commerciaux auxquels l'Algérie prend part, en ciblant les pays africains en premier lieu.

S'agissant du dossier de l'exportation, le ministre a révélé l'élaboration par son département ministériel d'une stratégie nationale quinquennale pour encourager et diversifier les exportations hors hydrocarbures, qui entrera en vigueur début 2019 et s'étalera jusqu'à 2023.

Par ailleurs, et en réponse à une question sur le marché automobile, le ministre a révélé que l'étude menée par son ministère sur les intervenants sur ce marché et les prix appliqués "sera prête dans une dizaine de jours".

M. Djellab a rappelé, dans ce sens, l'existence de 1.600 marchés de proximité et 46 marchés de gros (légumes et fruits) à travers le territoire national, révélant que son ministère comptait prendre en charge, à l'avenir, l'organisation des marchés hebdomadaires.

