Algérie: Toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des examens nationaux

Aussi, la ministre a mis en avant la réhabilitation et l'équipement du centre national d'impression des sujets du baccalauréat au niveau de l'office national des examens et concours (ONEC).

S'agissant de la fraude, la ministre a réaffirmé "la nécessité de lutter contre les pratiques et les comportements contraires à l'esprit de citoyenneté", rappelant, à cet égard, "la dimension stratégique du secteur de l'Education nationale et l'importance des examens nationaux notamment le BAC".

Mme Benghabrit a appelé, par ailleurs, les directeurs de l'éducation à "l'application du calendrier des examens et au suivi continu de leurs missions, tout en accordant un intérêt majeur aux opérations d'organisation, en vue de parer à tout imprévu, outre l'application des instructions et la transmission instantanée des informations aux instances concernées pour leur permettre de prendre les mesures idoines".

