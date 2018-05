Algérie: Fête des travailleurs - Nécessité de développer l'économie nationale et de réduire les importations

HASSI-MESSAOUD (Ouargla) - Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi-Said, a mis l'accent, mardi à Hassi-Messaoud (Ouargla), sur la nécessité de développer l'économie nationale et de réduire la facture des importations.

S'exprimant lors d'un regroupement de travailleurs dans le cadre des festivités officielles de la fête internationale des travailleurs, Sidi-Said a indiqué que le développement de l'économie nationale et l'amélioration de la qualité de la production nationale revêtent une importance capitale pour pouvoir aller à la conquête des marchés internationaux et réduire la facture des importations du pays.

La promotion de l'économie nationale et son essor donne lieu à l'encouragement de l'investissement et la préservation de l'entreprise algérienne, qui en plus d'employer de nombreux enfants du pays, génère de nouveaux postes d'emploi pour les jeunes, a souligné le patron de la centrale syndicale UGTA.

"La souveraineté économique est la clef de la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, de l'emploi et de la promotion sociale", a-t-il ajouté.

Sidi-Said a, en outre, qualifié de "solides" les liens entre le patronat et la centrale syndicale, rejetant toute division entre eux, car, a-t-il défendu, "nous travaillons ensemble pour l'intérêt suprême du pays".

Au terme de son intervention, il a appelé au renforcement de la cohésion entre les différentes catégories de la société algérienne, notamment les travailleuses et travailleurs, afin de sauvegarder et défendre les institutions de la République.

Les festivités officielles célébrant la fête internationale des travailleurs, présidées par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, ont été organisées à travers un imposant meeting de travailleurs à la base Sonatrach d'Irara.

A cette occasion, une motion a été soulevée par les travailleurs des wilayas du Sud, notamment du secteur pétrolier, dans laquelle ils valorisent les "importantes réalisations enregistrées dans le domaine économique, dont la décision courageuse d'anticiper le remboursement de la dette extérieure du pays".

Ils ont également salué d'autres acquis tels que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ayant permis d'éteindre la Fitna (discorde) et de restaurer la paix et la sécurité nationales ainsi que la

constitutionnalisation de Tamazight . Autant de réalisations qui ont, ont-ils soutenu, changé l'image de l'Algérie aux plans national et international.