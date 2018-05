Angola: Le Président angolais attendu mercredi à Lusaka

La Zambie achète à l'Angola du poisson, du sel, du carburant et des lubrifiants. En contre partie, ce dernier importe de son voisin des produits agricoles, notamment du maïs, dont le montant de transaction oscille autour de 10 millions de USD par an, indique la Chambre de Commerce à Lusaka.

Par ailleurs, un Forum entrepreneurial Angola-Zambie sera organisé durant la visite du président Lourenço à Lusaka, dans le but de promouvoir les opportunités d'affaires dans les deux pays et à stimuler des échanges commerciaux et des investissements mutuels.

João Lourenço, qui effectuera une visite de courtoisie chez Kenneth David Kaunda, premier président de la République de Zambie, visitera également les installations de la Fabrique Universelle de Production d'Acier et des Industries Chimiques et Minières situées dans la région de Kafue, à quelque 40 kilomètres au sud de la ville de Lusaka.

Luanda — Le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, débarque mercredi à Lusaka pour une visite de deux jours visant à consolider l'amitié et renforcer la coopération entre l'Angola et la Zambie.

