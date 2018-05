Burkina Faso: Marche-meeting du 1er mai - UAS espère que le gouvernement ne redoublera pas 2 fois

Comme à l'accoutumée, les syndicats, à l'occasion de la commémoration de la fête du travail, ont marché. Cette fois-ci, aucun message n'a été remis à une autorité puisque les syndicats estiment que le cahier des doléances de 2017 n'a pas été examiné. A l'image d'un mauvais élève qui redouble, l'Union d'action syndicale (UAS) a prévenu le gouvernement de ne pas faillir une deuxième fois.

Les marcheurs ont bouclé simplement le circuit Bourse du travail - rond-point des Nations unies - Cimetière municipal - cathédrale de l'Immaculée Conception sans rencontrer une autorité. A leur retour dans la cour de la Bourse du travail, un meeting ponctué de nombreux messages a mis fin à la commémoration du 132e anniversaire d'une longue lutte.

Pour les syndicats, au plan national, la situation est caractérisée par la vie chère, l'aggravation de l'insécurité, les luttes des différentes couches populaires pour la prise en compte des préoccupations qu'elles ont, particulièrement depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014 : des mesures concrètes contre l'impunité, les crimes de sang et les crimes économiques, la justice pour les martyrs de l'insurrection et de la résistance au putsch et la construction d'infrastructures. En réponse à la vie chère qui provoque l'inaccessibilité des produits de première nécessité, comme les produits agricoles, l'UAS interpelle les autorités afin que l'ouverture des boutiques témoins soit une réalité.

La situation sécuritaire quant à elle, selon les syndicats, se dégrade de plus en plus avec des groupes terroristes audacieux. La situation semble être hors contrôle de l'Etat. Les forces armées étrangères qui se concentrent au nord et au Sahel viseraient tout autre intérêt que la sécurité de nos nations. « Les conséquences de la situation sécuritaire par ricochet affectent l'éducation nationale. La longue lutte entamée par les syndicats de l'Education a duré deux mois et elle a été soutenue par l'UAS qui suit de près l'application des points du protocole consacrant d'important acquis », a expliqué le président du mois, Olivier Guy Ouédraogo.

Il ressort du message syndical de cette fête, qu'au plan sanitaire la mise en œuvre de la gratuité des soins a sans doute soulagé les populations, mais la problématique de la disponibilité des médicaments se pose créant des incompréhensions entre le personnel et les patients. Le système sanitaire, quant à lui, est défaillant à l'image du CHU Yalgado, qui, de jour en jour, plonge dans la déliquescence.

La question du logement n'a pas été occultée. L'apurement du passif est encore d'actualité pendant que le gouvernement annonce la reprise des lotissements. Sous prétexte de promouvoir la construction de logements sociaux, des sociétés immobilières se sont créées et vendent des parcelles nues après avoir acquis des hectares à vil prix. Le gouvernement traîne encore les pas dans l'informatisation pour améliorer la gestion du foncier.

Au nombre des nombreux syndicats présents pour la manifestation, il y avait l'association de défense des aides-ménagères et domestiques venue défendre ses droits. Avec en tête leur SG, Sakinatou Ouédraogo, elles disent être venues défendre leurs droits, dire non aux violences faites aux aides ménagères. « Nous sommes des êtres humains et avons choisi de travailler dignement et gagner notre pain à la sueur de notre front. Nous exigeons du gouvernement la ratification de la convention 189 de l'Organisation internationale du Travail ».

Selon les dires de Bassolma Bazié, du 1er mai 2017 jusqu'à nos jours, le gouvernement n'a pas daigné nous rencontrer et nous avons jugé de ne pas faire une compilation de cahiers de doléances. « L'absence de dépôt de cahier est un acte symbolique. Pour notre sécurité, il faut que les moyens soient mis pour permettre aux forces armées de lutter contre le terrorisme. Les salaires des soldats tombés au front doivent être maintenus pour leurs familles. Les FDS doivent être formés au lieu de confier notre sûreté à d'autres forces qui sont là pour d'autres intérêts. Le gouvernement doit éviter d'encourager les confrontations entre travailleurs et populations », a-t-il dit, avant de poursuivre qu'ils avaient demandé l'exonération de l'IUTS sur les primes et indemnités dans le privé, mais ils assistent à sa généralisation au secteur public.