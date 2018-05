Sénégal: "La question de l'APS sera examinée de près", assure Macky Sall

Il assure que le gouvernement "va regarder de plus près ce qui s'y passe, on va trouver une formule. Il n y a pas de raison que le contentieux perdure alors que l'infrastructure est sur place. Je demande au Premier ministre de voir la question avec la tutelle", a-t-il conclu.

"L'Agence de presse sénégalaise sera modernisée, elle aura un plan stratégique de développement et un nouveau statut. L'Agence va signer un contrat de performance avec le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan", a indiqué M. Baldé.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé a de son côté réaffirmé vendredi dernier la volonté du chef de l'Etat de "moderniser et de changer le statut" de l'APS, afin qu'elle puisse mieux mener sa mission de service public.

L'APS, "effectivement, mérite d'être soutenue. On va aussi examiner de près" sa situation, a déclaré le chef de l'Etat, interpellé à ce sujet par le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'Information et de communication du Sénégal (SYNPICS), Ibrahima Khaliloulah Ndiaye, à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales.

