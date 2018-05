Guinée: La crise syndicale persiste et inquiète les administrateurs de l'institution universitaire

Les deux camps rivaux persistent eux dans leur bras de fer et souffrent chacun d'un manque de légalité et de légitimité aux yeux de l'autre.

Enseignants et étudiants sont estomaqués, ils ne savent plus qui rencontrer pour la résolution de leurs préoccupations.

Rencontré sur cette épineuse question Ibrahima Camara vice-recteur chargé des études et jusque-là porte-parole de université a admis que le dossier dépasse ses épaules et s'est fendu d'une courte mais éloquente phrase:

Les deux camps rivaux fidèles aux Généraux Sy Savané et Aboubacar Soumah et soupçonnés de rouler pour le parti au pouvoir pour le premier et l'opposition pour le second se regardent plus que jamais en chiens de faïence.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.