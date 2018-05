Sénégal: Signature d'accords entre le gouvernement et le G6 - Un nouveau départ pour le secteur de l'éducation

En Guinée-Bissau, plus d'un mois après son lancement officiel, la campagne de commercialisation des noix… Plus »

Sur le paiement de ces rappels, le chef de l'Etat a décidé, selon Mahammed Boun Abdallah Dionne, d'un certain nombre de dotations budgétaires supplémentaires à mettre en place pour permettre de résorber la dette des rappels. Le troisième point ayant fait l'objet d'accord est la matérialisation sur le papier de la décision de revalorisation de l'indemnité de logement. « Le chef de l'Etat a pris d'importantes mesures depuis vendredi en faveur de la revalorisation de la fonction enseignante à travers le relèvement de l'indemnité de logement qui était de 60.000 FCfa à 100.000 FCfa par mois et par enseignant. C'était une demande du secteur de l'éducation et de ses représentants. Comme le président de la République a eu à le dire, l'enseignant est le facteur clé de la qualité de l'éducation. C'est en cela qu'il a décidé de revaloriser, avec cette amplitude et de manière substantielle, l'indemnité de logement », a annoncé le Premier ministre.

Ainsi, les deux parties ont travaillé sur un protocole qui traite de toutes les questions relatives au système éducatif de notre pays. Le premier ayant fait l'objet d'accord, c'est le guichet unique, les lenteurs administratives, la dématérialisation des procédures. Le deuxième point d'accord porte sur les rappels. « Un contractuel qui se fait titulariser, si cela prend du temps, la date d'effet, c'est celle de l'obtention du diplôme qui lui permet d'être titularisé. Depuis plus d'une décennie, dans notre pays, il y a eu énormément de lenteurs administratives concernant la Fonction publique en général et sur le monde enseignant en particulier », a souligné le Premier ministre.

La journée marathon de plus de 13 heures de discussions a abouti à un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants du G6. Selon le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, ce protocole d'accord va inaugurer un nouveau départ pour le secteur de l'éducation. Lequel, espère-t-il, va permettre d'entrer dans une ère de stabilité pour l'école sénégalaise. « A l'heure du bilan, aujourd'hui, les organisations syndicales ont compris qu'il s'agissait d'un nouveau départ, parce que désormais le monitoring stratégique va se faire au niveau du Premier ministre sur décision du chef de l'Etat. Si, aujourd'hui, ce qui a été signé ici est suivi par le Premier ministre comme cela se doit, nous devrions aller, en principe, vers une décennie sans mouvement social comme nous l'avons dit au G6 », a expliqué le chef du gouvernement.

La signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les organisations syndicales les plus représentatives du secteur de l'éducation regroupées au sein du G6 est perçue par le Premier ministre comme « un nouveau départ » pour le secteur de l'éducation.

