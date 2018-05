Algérie: Finale Coupe d'Algérie / JSK-USMBA - le 5-Juillet plein comme un oeuf

"Nous avons démarré à 5 heures du matin à partir de Sidi Bel-Abbès pour y arriver tôt ici au stade 5-Juillet. Nous sommes bien arrivés malgré la fatigue. Nous souhaitons que la partie se déroule dans le fair-play total et que notre équipe remporte le trophée", témoigne un jeune fan de l'USMBA, drapeau aux couleurs vert et rouge de son équipe dans la main.

Des milliers de supporters, venus principalement de Kabylie et de Sidi Bel-Abbès, ont convergé tôt dans la matinée de mardi vers le complexe olympique Mohamed-Boudiaf pour faire la fête et pousser les leur vers un trophée tant convoité.

