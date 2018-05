Algérie: L'Algérie sera à l'horizon 2030 plus forte par la fédération des efforts des travailleurs et des forces vives (FCE)

- Le président du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Ali Haddad, a affirmé, mardi à Hassi-Messaoud (Ouargla), que l'Algérie sera à l'horizon 2030 plus forte, grâce à la fédération des efforts des travailleurs et des forces vives du pays.

S'exprimant lors d'un regroupement des travailleurs à l'occasion de la célébration de la fête internationale des travailleurs, M. Haddad a indiqué que "l'Algérie sera beaucoup plus forte à l'horizon 2030, grâce à la fédération des efforts des travailleurs et des forces vives du pays", estimant que le pays "est en mesure de concrétiser son indépendance économique à moyen terme".

Ceci, a-t-il expliqué, à travers notamment l'appui à toutes les initiatives économiques et dans tous les domaines, la facilitation de l'émergence d'entreprises algériennes et leur accompagnement pour les rendre compétitives et, de là, permettre à la production nationale de couvrir les besoins du pays.

Après avoir appelé aussi au partenariat et à la complémentarité entre les secteurs public et privé, le patron du FCE a fait état de "grandes ambitions" pour le pays, "ne relevant guère de l'impossible" et nécessitant seulement "un resserrement des rangs et une conjugaison des efforts pour atteindre les objectifs escomptés".

Les réformes économiques contenues dans le programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika ont permis l'émergence d'entreprises algériennes "performantes" dans différents secteurs, qui offrent un produit de qualité et en quantités suffisantes pour couvrir les besoins nationaux, atténuer la dépendance de l'étranger et préserver les devises du pays, a-t-il soutenu.

La sagesse et la clairvoyance du Président Abdelaziz Bouteflika ont permis à l'Algérie de disposer aujourd'hui de diverses structures dans différents secteurs et d'enregistrer des réalisations colossales constituant le socle à l'édification d'une économie diversifiée et d'un développement durable, a souligné M. Haddad.

L'Algérie postindépendance a traversé des étapes cruciales et déterminantes dans son parcours de développement où les travailleurs ont toujours relevé les défis, a poursuivi le chef du FCE, estimant qu'il "nous appartient aujourd'hui de redoubler d'efforts pour relever le challenge et construire une économie nationale solide avec des bras et des idées algériennes et des entreprises nationales performantes".

Pour Ali Haddad, l'Algérie vit des mutations structurelles et une étape importante de son développement économique, s'appuyant sur les cadres nationaux de haute compétence pour l'édifice d'une économie forte, garante de la souveraineté nationale et assurant une vie décente et prospère au travailleur et au citoyen.

Il rappellera, dans ce contexte, le message adressé par le Président Bouteflika à l'occasion de la célébration du 55ème anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, et dans lequel il a appelé à valoriser davantage les ressources et les atouts, à travers la réhabilitation de la valeur du travail, l'amélioration du climat de l'activité économique et la concrétisation diligente de l'ensemble des réformes nécessaires.

Les festivités officielles célébrant la fête internationale des travailleurs, présidées par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, ont été organisées à travers un imposant meeting de travailleurs à la base Sonatrach d'Irara à Hassi-Messaoud.