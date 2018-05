Algérie: Le Président Bouteflika réaffirme l'attachement de l'Etat aux principes de la politique sociale

- Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé mardi, à l'occasion de la Journée internationale du Travail, l'attachement de l'Etat aux principes de la politique sociale en dépit des difficultés financières.

"Le processus d'édification nationale que nous avons enclenché après le rétablissement de la paix et de la sécurité est confronté, depuis quelques années, aux effets des fluctuations de l'économie mondiale et de la chute des prix du pétrole. Des répercussions qui induisent une baisse des capacités financières de l'Etat et qui nous interpellent quant à notre dépendance excessive, à ce jour, aux hydrocarbures", a indiqué le Président de la République dans un message lu en son nom par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui.

"J'ai tenu, face à cette situation, à ce que notre processus de développement ne soit pas arrêté ou remis en cause et veillé au maintien des principes de notre politique sociale", a-t-il soutenu.

Evoquant les réalisations accomplis par l'Algérie tout au long de ces dernières années, le Président Bouteflika a souligné "les résultats du progrès économique et sociale atteint par l'Algérie durant cette période et leur répartition au profit de la société partant de notre attachement au caractère social de l'Etat".

Outre la création de postes d'emploi et l'amélioration des conditions de vie en matière de logement, d'enseignement et de prise en charge sanitaire, le Chef de l'Etat a rappelé, "le grand soutien aux prix d'un nombre important de besoins de première nécessité et de prestations sociales", précisant que ce "soutien représentant dans ses différentes formes plus de 30 milliards de dollars annuellement".

En dépit de ces difficultés, l'Etat poursuit la dépense dans les domaines social et culturel, la réalisation des infrastructures de base et des logements et l'encouragement de l'investissement par des avantages importants au dépend du Trésor public, a indiqué le Président de la République, se félicitant des potentialités économiques du pays "qui requièrent de nous davantage de réformes, de rationalisation de nos méthodes et de mobilisation de nos capacités", a-t-il déclaré.

Les difficultés financières actuelles de l'Etat sont "un facteur incitant à davantage de bonne gouvernance et de rationalisation des dépenses publiques, et j'y veillerai personnellement", a-t-il assuré.

A ce propos, le président de la République a appelé à "faire émerger le large potentiel économique de notre pays dans tous les domaines afin de renforcer les conditions de vie de notre peuple, donner à notre pays le droit aux échanges économiques internationaux et réduire la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures".