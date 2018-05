Ile Maurice: Réforme du secteur de l'eau - Il y a de... l'eau dans le gaz entre le MSM et le ML

À la fin de son discours, Pravind Juganuth a réitéré qu'il n'y a aucune dissension entre le MSM et le ML et qu' Ivan Collendavelloo et lui discutent toujours de manière civilisée : «Pa ékout palab. Nou rélasion solid... »

Il a annoncé que les détails de la réforme seront débattus au Parlement. Demandant à la foule de ne pas prêter foi aux propagandes, Ivan Collendavelloo a donné la garantie qu'aucun employé la CWA ne perdra son emploi. Au contraire, a-t-il ajouté, la CWA va créer 400 emplois. Selon Ivan Collendavelloo, la CWA ne peut plus s'appuyer sur un système qui date de plus de 40 ans. «Sa lepok-la ti éna kat lafontenn piblik. Zordi, éna lakaz ena kat saldébin ek pisinn.»

La déclaration premier ministérielle est venue prendre à contre-pied Ivan Collendavelloo. Ce dernier avait déclaré, depuis plus de deux semaines, qu'il y aurait une augmentation du tarif d'eau et que le projet d'affermage de la CWA ira de l'avant. Toutefois, hier à Vacoas, précédant Pravind Jugnauth au micro, le leader du ML n'a pipé mot sur une éventuelle augmentation du tarif de l'eau, même s'il a répété que la CWA ne sera pas privatisée.

Il est, certes, connu que plusieurs membres du MSM sont contre l'augmentation du tarif de l'eau, ainsi que contre la privatisation ou l'affermage de la CWA. Et hier, le Premier ministre a précisé qu'aucune décision n'a été prise et que les discussions se poursuivront au niveau du gouvernement.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.